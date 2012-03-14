Министры зоны евро решили предоставить Греции первую часть финансовой помощи

Брю ссель . Министры по вопросам экономики и финансов стран зоны евро одобрили решение предоставить Греции первую часть второй программы финансовой помощи в размере 39,4 млрд. евро.

Об этом говорится в заявлении Президента еврогруппы Жан-Клода ЮНКЕРА, переданном УНИАН.

“Страны - члены зоны евро сегодня формально одобрили вторую программу помощи Греции. Все необходимые национальные и парламентские процедуры были выполнены. Страны - члены зоны евро также дали разрешение Европейскому фонду финансовой стабильности предоставить первую часть на общую сумму в 39,4 млрд. евро, которая будет выделяться несколькими траншами”, - написано в заявлении.

Президент еврогруппы подчеркнул, что вторая программа помощи Греции дает уникальную возможность, которая не должна быть потеряна.

“Это даст возможность вернуть экономику Греции на стабильный путь, в чем заинтересованы все”, - подчеркнул Ж.-К.ЮНКЕР.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 20 на 21 февраля еврогруппа согласовала вторую программу помощи Греции.

Решение предусматривает предоставление Греции помощи в 130 млрд. евро от Европейского фонда финансовой стабильности и от Международного валютного фонда, а также добровольное сокращение почти на 50% банкирами своих требований к Греции по приобретенным ими облигациям.

В целом, план предусматривает сокращение внешних долгов Греции с 160% до 120% ВВП до 2020 года.

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