Инфляция в феврале стала самой низкой для этого месяца с 2003 года, подсчитал НБУ

Изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) в феврале 2012 года составило 0,2% (-0,1% с учетом сезонного фактора), что является самым низким показателем для этого месяца с 2003 года, говорится в аналитической записке «Оценка инфляции, февраль 2012 года», размещенной на сайте НБУ.

Нацбанк отмечает, что продолжается снижение потребительской инфляции в годовом измерении (до 3,0% в феврале), которое началось со второй половины прошлого года. Базовая инфляция в феврале составила 0,1% (0.0 п. п. - вклад в изменение ИПЦ), а в годовом исчислении снижалась последние полгода, и составила 6,0%.

В НБУ считают, что подорожание продовольственных продуктов с высокой степенью обработки на 0,2% в феврале было компенсировано за счет снижения узкого базового ИПЦ (изменение цен импортированных товаров, таким образом отображая влияние изменения обменного курса - УНИАН) на 0,3% и услуг, входящих в базовый ИПЦ, на 0,1%. Так, рост ИПЦ в феврале был обусловлен преимущественно небазовой инфляцией, которая составила 0,4% (0.2 п. п. - вклад в изменение ИПЦ). «Годовое изменение небазовой ИПЦ впервые с января 2003 года достигло отрицательного значения (-0.9%), что является результатом снижения этого показателя с июня 2011 года благодаря эффекту высокого урожая и соответствующим изменениям в инфраструктуре хранения продовольственных товаров и расширению сетей розничной торговли» - отмечается в аналитической записке НБУ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Базовая инфляция в феврале 2011 года против января 2011 года составила 0,6%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, в 2011 году в целом – 4,6%. Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Госбюджетом Украины на 2012 год прогнозируется инфляция на уровне 7,9%.