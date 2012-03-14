Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0155-8,0225 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0150/8,0210, к 12:00 цены понизились - 8,0135/8,0185. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,0155/8,0225 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720, к 12:00 цены повысились до 0,2717/0,2721. К закрытию цены достигли уровня 0,2721/0,2725. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4375 (-0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3030/1,3090.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4570/10,4665, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5650/10,5760. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4710/10,4840.