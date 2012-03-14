Янукович подписал изменения в Налоговый кодекс относительно налога на прибыль

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в подраздел 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины" (относительно особенностей взимания налога на прибыль).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вносятся изменения в части установления единых подходов к предоставлению льгот, направлений использования сумм, которые остаются у налогоплательщика в результате получения льгот (в том числе не только на переоснащение действующих, но и на создание новых производств или предприятий), установлению предельного срока использования таких средств, исходя из установленного Кодексом срока давности, а также упрощается ведение учета путем отмены необходимости пересчета задолженности, выраженной в иностранной валюте, на каждую дату баланса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 23 февраля.