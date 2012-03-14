Инфляция в ЕС практически не изменилась

Брюссель. В феврале 2012 года годовая инфляция (февраль к февралю) в зоне евро не изменилась, по сравнению с январем, и составляла 2,7%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 3,0% против 2,9% в январе 2012 г.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с январем 2012 года, в феврале была зарегистрирована инфляция в 0,5% в обеих зонах.

В феврале 2012 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Швеции (1,0), Греции (1,7%) и Испании (1,9%). Наибольшая годовая инфляция была зафиксирована в Венгрии (5,8%), Эстонии и Польше (по 4,4%).

В феврале 2011 г. годовая инфляция составляла 2,4% в зоне евро и 2,9% в ЕС-27.