Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0160-8,0230 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 8,0160/8,0230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2711/0,2715, котировки по евро-гривне составили 10,4565/10,4675. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,3046/1,3048 (среда — 1,3043/1,3045).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.