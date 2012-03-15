Налогоплательщикам за год в автоматическом режиме было возмещено 20 млрд. грн. - ГНСУ

Глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО отметил, что за год работы системы автоматического возмещения НДС налогоплательщикам в автоматическом режиме было возмещено 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, глава ГНСУ Александр КЛИМЕНКО и директор Службы финансовых расследований и информаций Налоговой и Таможенной администрации Нидерландов Ханс ван дер ВЛИСТ сегодня подписали рабочий план на 2012 год в рамках Меморандума о взаимопонимании по техническому сотрудничеству.

Рабочий план, в частности, предусматривает проведение совместных мероприятий по вопросам налогообложения прибыли предприятий, взыскания налоговой задолженности, международным аспектам налогообложения крупных транснациональных компаний, усилению борьбы с налоговыми преступлениями, а также внедрению системы горизонтального мониторинга в работе с налогоплательщиками.

По словам А.КЛИМЕНКО, целью рабочего плана является синхронизация налоговой системы Украины и налоговой системы европейских стран.

Комментируя задачу Налоговой службы Украины на 2012 год, А.КЛИМЕНКО отметил, что этот год должен стать «годом превращения налоговой службы в сервисную службу».

Он также отметил, что ГНСУ продолжит создание сервисных центров по работе с налогоплательщиками в каждой налоговой инспекции Украины.

По его словам, на сегодняшний день в Украине уже работают около 100 таких центров.

В свою очередь Ханс ван дер ВЛИСТ сказал, что налоговые органы Нидерландов заинтересованы в опыте Украины по налогообложению малых предприятий.

Он также отметил, что модель сервисных центров «является примером прозрачности налоговой службы».