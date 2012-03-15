СКМ в 2011 году уплатила более 18 млрд. грн. налогов и сборов

В 2011 году Группа СКМ выплатила в бюджеты всех уровней, а также в небюджетные фонды (в том числе, в Пенсионный фонд), консолидировано порядка 18,4 млрд. грн., что на 28% превышает данный показатель за 2010 год (около 14,34 млрд. грн.).

Размер консолидированной начисленной заработной платы сотрудникам Группы СКМ в 2011 году превысил 12,9 млрд. грн. Средняя заработная плата по Группе в 2011 году составила более 5,5 тыс. грн., что в 2,1 раза превышает среднюю заработную плату Украине (по данным Государственной службы статистики средняя зарплата по Украине в 2011 году составила 2 633 грн.), и на 20% выше средней начисленной зарплаты по Группе СКМ за 2010 год.

"СКМ ориентирована на достижение двух взаимосвязанных целей. Мы нацелены на рост долгосрочной стоимости нашего бизнеса и одновременно - на увеличение вклада Группы СКМ в развитие Украины. Налоги и зарплаты - ключевые инструменты нашего участия в развитии страны, наравне с инвестициями в развитие наших предприятий и социальными инвестициями в рост регионов присутствия, - отметил генеральный директор Компании СКМ Олег Попов. - Основная причина для роста наших налоговых отчислений в 2011 - увеличение консолидированного налога на прибыль, прежде всего - за счет того, что наши предприятия повысили эффективность своей работы".

Справка: Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

100% акций Компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.