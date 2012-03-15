Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат по кредиту стэнд-бай 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сейчас ведутся переговоры с МВФ о возможности реструктуризации этого долга, который предусматривается на этот год. А почему нет?», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что по долгу в 2012 году необходимо выплатить МВФ порядка 3 млрд. долл. и рефинансировать этот долг, по его мнению, нецелесообразно.

«Дайте нам три для того, чтобы мы вам три вернули. Можно же и эти три, которые мы вам должны, их выплаты перенести», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Позже В.КОПЫЛОВ отметил, что целесообразность реструктуризировать выплату долга, не рефинансировать его - это его личное мнение.

«Это мое мнение. О реструктуризации говорить проще», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом В.КОПЫЛОВ предположил, что МВФ согласится на уступки в вопросе реструктуризации долга.

«Я думаю, что МВФ, наверное, пойдет на уступки», - сказал он.

При этом он отметил, что результат переговоров будет зависеть от многих факторов, в том числе и от качественности дипломатического ведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что правительство Украины официально не обращалось с просьбой об изменении условий выполнения своих обязательств перед Международным валютным фондом.

«Мы не получали никаких официальных заявлений и просьб правительства о реструктуризации. У нас нет никаких механизмов для реструктуризации или отсрочки платежей», - сказал М.АЛЬЕР.

Напомним, 13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ», - отметил премьер-министр.

Ранее в интервью агентству "Рейтер" Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть Фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

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