В МВФ считают достаточным уровень капитализации украинских банков

В Международном валютном фонде считают достаточным уровень капитализации украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«На сегодня уровень капитализации банковской системы в Украине мне кажется достаточным…», - сказал М.АЛЬЕР.

Также, по его словам, в посткризисный период уже решена проблема ликвидности банковской системы Украины, которая в кризис потеряла 25% депозитной базы, однако, по словам представителя МВФ, на сегодня у банков существует проблема высокого уровня плохих кредитов. Также, по словам М.АЛЬЕРА, необходимо решить проблему реализации прав защиты кредитора. В МВФ считают украинскую законодательную базу в этом вопросе достаточно хорошей, но есть проблемы с ее реализацией.

Среди прочего, М.АЛЬЕР подчеркнул необходимость удержания баланса между правами кредиторов и правами заемщиков.