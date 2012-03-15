Представитель Минэкономразвития сделал ряд заявлений о МВФ, России, инициативах Януковича...

Минэкономразвития для реализации социнициатив Президента ожидает получить от приватизации дополнительно 6,5 млрд. грн.

Министерство экономического развития и торговли Украины для реализации социальных инициатив Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ожидает получить от приватизации дополнительно 6,5 млрд. грн., в частности в результате возможной приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

Кроме того, он сообщил, что таможенными органами ожидается обеспечение необходимой суммы в объеме 7-7,5 млрд. грн., от налоговой – 2,5 млрд. грн.

При этом В. КОПЫЛОВ отметил, что вопрос о финансировании социнициатив находится в процессе обсуждения.

«Еще идет работа над этим», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в апреле планирует внести изменения в государственный бюджет с тем, чтобы с мая началась реализация социальных инициатив Президента.

Во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

На реализацию этих инициатив в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

Как сообщил 14 марта во время пресс-конференции народный депутат Украины (Партия регионов), Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ, на выполнение социальных инициатив Президента сформирован ресурс в размере 10-11 млрд. грн.

Справка УНИАН. В 2012 г. Фонд государственного имущества Украины планирует получить от приватизации 10 млрд. грн. В январе-феврале т.г. Фонд госимущества получил 2,7 млрд. грн., что составляет 27% годового плана поступлений от приватизации.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО выступает за приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ).

В ноябре 2011 года Верховная Рада Украины отказалась включить в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, акции ОАО “Одесский припортовый завод”.

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Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат

Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат по кредиту стэнд-бай 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сейчас ведутся переговоры с МВФ о возможности реструктуризации этого долга, который предусматривается на этот год. А почему нет?», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что по долгу в 2012 году необходимо выплатить МВФ порядка 3 млрд. долл. и рефинансировать этот долг, по его мнению, нецелесообразно.

«Дайте нам три для того, чтобы мы вам три вернули. Можно же и эти три, которые мы вам должны, их выплаты перенести», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Позже В.КОПЫЛОВ отметил, что целесообразность реструктуризировать выплату долга, не рефинансировать его - это его личное мнение.

«Это мое мнение. О реструктуризации говорить проще», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом В.КОПЫЛОВ предположил, что МВФ согласится на уступки в вопросе реструктуризации долга.

«Я думаю, что МВФ, наверное, пойдет на уступки», - сказал он.

При этом он отметил, что результат переговоров будет зависеть от многих факторов, в том числе и от качественности дипломатического ведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что правительство Украины официально не обращалось с просьбой об изменении условий выполнения своих обязательств перед Международным валютным фондом.

«Мы не получали никаких официальных заявлений и просьб правительства о реструктуризации. У нас нет никаких механизмов для реструктуризации или отсрочки платежей», - сказал М.АЛЬЕР.

Напомним, 13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ», - отметил премьер-министр.

Ранее в интервью агентству "Рейтер" Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть Фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

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Минэкономразвития не планирует менять макропоказатели на 2012 год по итогам первого квартала

Министерство экономического развития и торговли Украины не планирует менять макропоказатели на 2012 год по итогам первого квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономразвития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Мы будем оставаться на этом уровне (макропоказателей – УНИАН)», - сказал он.

При этом он не исключил, что макропоказатели могут быть пересмотрены в сторону улучшения по итогам первого полугодия.

«Может быть, по результатам первого полугодия посмотрим в сторону улучшения», - сказал В. КОПЫЛОВ.

Он отметил, что снижение экономических показателей в январе-феврале было вызвано сложными погодными условиями и нет оснований рассматривать этот факт как повод для ухудшения годовых прогнозов.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что весной в государственный бюджет на 2012 год будут обязательно внесены изменения.

«Как мы и договаривались – по результатам первого квартала будем пересматривать бюджет», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет, в частности, о том, чтобы предусмотреть в госбюджете-2012 увеличение финансирования регионов. Кроме того, он пообещал, что в 2012 году уровень социальных стандартов в Украине продолжит расти.

13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что реализация социальных реформ, инициированных Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели. По словам первого заместителя Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на реализацию инициатив Президента в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%. В январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года инфляция составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в феврале по сравнению с январем 2012 года составил 0,8%, против февраля 2011 года - рост 7,5%.

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Среднегодовая инфляция в 2012 году ожидается на уровне 4%

Среднегодовая инфляция в Украине в 2012 году ожидается на уровне 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Не декабрь к декабрю, а среднегодовая инфляция ожидается у нас где-то на уровне 4%, не более того», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил позитивное влияние на уровень инфляции фактов незначительного повышения цен в четвертом квартале 2011 года и первые месяцы 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что инфляция в Украине по итогам первых двух месяцев текущего года развивается на уровне 3% в годовом исчислении.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.

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Минэкономразвития ожидает снижения ставки банковских кредитов до 10% в результате снижения инфляции до 4%

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает снижения ставки банковских кредитов до 10% в результате снижения инфляции до 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Это дает нам сегодня возможность прийти к снижению стоимости инвестиционного ресурса. То есть ставки по банковским кредитам, мы прогнозируем, тоже должны будут снизиться», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день при кредитных ставках 19-23% реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты практически невозможно.

«Реальная ставка, которая даст возможность бизнесу развиваться, это до 10%. При инфляции 4%, я думаю, что это возможно», - сказал В.КОПЫЛОВ.

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Украина надеется, что торговые споры с Россией удастся разрешить без обращения в ВТО

Украина надеется, что торговые споры с Россией удастся разрешить без обращения в ВТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ на пресс-конференции.

Он отметил, что на сегодняшний день Минэкономразвития не рассматривает вопрос об обращении в ВТО.

«Я думаю, до этого не дойдет», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию для разрешения конфликта с РФ по поводу качества украинских сыров. «Да, мы будем апеллировать, раз такая ситуация. Единственное, что Россия еще не полноценный член ВТО, они только с июля месяца становятся полноценными. Понятно, что у них будут обязательства тоже в этом плане», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. «Сложная ситуация с сырами. Я, по крайней мере, в недоумении… Мы сейчас собираем молокоперерабатывающие предприятия и будем принимать какое-то решение», - сказал министр.

Напомним, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрещении на ввоз сыров трех украинских предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбы Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребнадзор запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.