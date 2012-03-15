ГНСУ готова к администрированию налога на роскошь — Клименко

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) готова к администрированию налога на роскошь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО в ходе подписания рабочего плана на 2012 год в рамках Меморандума о взаимопонимании по техническому сотрудничеству с Налоговой и таможенной администрацией Нидерландов.

«Вопрос налога на роскошь уже отрабатывался. Мы готовы к нововведению, мы готовы к администрированию налога на роскошь. Сегодня в Украине есть условия и предпосылки, чтобы этот налог заработал», - сказал он.

По словам А. КЛИМЕНКО, налог на роскошь «не создаст какого-то фискального давления, наоборот, это будет еще один шаг к европейским нормам и европейской практике».

В свою очередь директор Службы финансовых расследований и информации Налоговой и таможенной администрации Нидерландов Ханс ван дер ВЛИСТ отметил, что налоговая система Нидерландов построена на том, что “если вы много зарабатываете, то вы и платите много налогов».

«В Нидерландах, если ваши доходы высокие, то вы можете платить и больше 50% налогов. Можно сказать, что система налога на роскошь у нас уже есть. Если следовать принципу, что налоговая нагрузка должна быть справедливой, то чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен платить», - сказал он.

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