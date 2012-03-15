Альер: Украина не обращалась с просьбой об изменении условий выполнения обязательств перед МВФ

Правительство Украины официально не обращалось с просьбой об изменении условий выполнения своих обязательств перед Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Мы не получали никаких официальных заявлений и просьб правительства о реструктуризации. У нас нет никаких механизмов для реструктуризации или отсрочки платежей», - сказал М.АЛЬЕР.

Кроме того, он отказался комментировать слова членов правительства Украины о том, что переговоры Украины с МВФ зашли в тупик.

Напомним, 13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ», - отметил премьер-министр.

Ранее в интервью агентству "Рейтер" Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

14 марта вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что переговоры Украины с Международным валютным фондом зашли в тупик из-за несогласованности позиции о повышении тарифов в Украине.

15 марта первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ сообщил, что Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат по кредиту стэнд-бай 2008 года.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.