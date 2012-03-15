S&P ухудшило прогноз по рейтингам Украины

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В+/В».

Кроме того, рейтинг Украины по национальной шкале понижен с «uaAA-» до «uaA+».

Оценка риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков подтверждена на уровне «В+», что соответствует долгосрочному рейтингу по обязательствам в иностранной валюте. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный выпускам приоритетных необеспеченных обязательств в иностранной валюте, остается без изменений, отражая ожидания S&P о 30-50%-ном возмещении долга в случае дефолта.

В сообщении указывается, что прогноз «негативный» отражает усиление рисков, связанных со значительными потребностями Украины в рефинансировании внешнего долга и дефицита бюджета. Сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают нежелание правительства проводить дальнейшие структурные реформы общественных финансов, а также значительный уровень долга финансового сектора, для которого характерна большая доля проблемных кредитов. Положительное влияние на рейтинги оказывают относительно низкий уровень долга общественного сектора, значительные природные ресурсы страны и относительно высокий потенциал роста экономики.

«На наш взгляд, риски, связанные с потребностями Украины в финансировании, усиливаются неопределенностью относительно действий правительства в связи с продолжающимися переговорами с МВФ о возобновлении приостановленной программы кредитования, а также с российской компанией ОАО «Газпром» по вопросам снижения стоимости газа, поставляемого на Украину», - отмечается в сообщении S&P.

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