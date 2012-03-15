Межбанк: закрытие торгов - 8,0260/8,0330 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0160/8,0230, к 12:00 цены поднялись до 8,0200/8,0240. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0260/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2711/0,2715, к 12:00 цены выросли до 0,2721/0,2725. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4800 (+0,0425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3070.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4565/10,4675, к 12:00 цены ушли вверх 10,4760/10,4855. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4765/10,4900.