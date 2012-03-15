МВФ выделил на спасение Греции 28 млрд. евро

Международный валютный фонд одобрил выделение Греции 28 миллиардов евро (36,7 миллиарда долларов США) в рамках программы спасения оказавшегося на грани дефолта члена Евросоюза.

Как говорится в официальном сообщении Фонда, Афины немедленно получат 1,65 миллиарда евро.

Ранее на текущей неделе министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции нового пакета международной помощи на сумму 130 миллиардов евро, которая обеспечит стране финансирование до 2014 года.

Всего до конца 2015 года Греция рассчитывают получить от международных кредиторов порядка 173 миллиарда евро.

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