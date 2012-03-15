Азаров: реализация всех социнициатив президента обойдется в 25 млрд. грн.

Реализация всех социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в 2012 году обойдется почти в 25 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире первого национального телеканала.

«Скажем, весь пакет этих социальных мероприятий примерно будет стоить около 25 млрд. грн.», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что эта сумма по сравнению со всеми бюджетными расходами не столь велика, чтоб вызвать инфляцию.

«Много это или мало? Это очень много. Это очень большая сумма. Но, если ее сопоставлять с размерами, предположим, расходов консолидированного бюджета, который превышает 450 млрд., то это будет около 5%. Так скажем, увеличение расходов на 5% это много? Здесь мы скажем, что это мало. То есть, с одной стороны сумма громадная, и придется нам напрягаться и очень серьезно напрягаться, а с другой стороны с учетом всех расходов консолидированного бюджета, это не такая уже и большая сумма», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявляла, что приблизительная оценка всего объема инициатив, без учета программы ипотечного кредитования, составляет около 16 млрд. грн.

Н. АЗАРОВ ранее заявил, что реализация социальных реформ Президента не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели.

Также Н.Азаров сообщил, что изменения к государственному бюджету 2012 года для реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА правительство Украины подготовит в начале апреля т.г.

«Мы сейчас уже начали работать. Я такое поручение Минфину, Минэкономики и другим министерствам уже дал. Поставил сроки примерно две недели, то есть в начале апреля у нас появится проект закона, он будет рассмотрен на правительстве и передан в Верховный Совет, потому что мы в апреле обязательно должны его принять», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует по итогам первого квартала внести изменения в бюджет для реализации социальных инициатив Президента.

При этом Министерство экономического развития и торговли Украины не планирует менять макропоказатели на 2012 год по итогам первого квартала.

Во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.