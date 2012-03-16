Азаров обещает: в этом году будет занимать только для возвращения старых долгов

Правительство Украины в 2012 году будет прибегать к заимствованиям лишь для того, чтобы погасить финансовые обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире Первого национального телеканала.

«Теперь мы занимаем ровно столько, сколько нам нужно отдать», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что, к примеру, в 2009 году правительство тратило заимствования не только для расчета с долгами, в результате чего внешний долг существенно вырос.

«Мы уже не одалживаем на зарплату, не одалживаем на реализацию наших разных проектов, а одалживаем ровно столько, сколько нам нужно отдать. Соответственно уровень необходимых займов снижается», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд. грн., на внутреннем — 60,952 млрд. грн.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 95,483 млрд. грн., из которых 53,208 млрд. грн., или 55,7% - выплаты по внутреннему долгу и 42,275 млрд. грн., или 44,3% - выплаты по внешнему долгу.