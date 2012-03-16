Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0260/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2733/0,2737, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4965/10,5070.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3077/1,3079 (четверг — 1,3046/1,3048).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.