Товарооборот между Украиной и ТС в 2011 году вырос в 1,5 раза

Товарооборот между Украиной и Таможенным союзом (ТС) в 2011 году вырос в 1,5 раза — до 60 млрд. долл. США.

Об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК в ходе рабочей встречи руководителей таможенных органов Украины, России и Беларуси в г. Витебск (Беларусь), сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«За 2011 год товарооборот между нашими странами (Россия, Казахстан и Беларусь - УНИАН) вырос в 1,5 раза и составил более 60 млрд. долл. США. А это - 40% всей внешней торговли Украины», - отметил И.КАЛЕТНИК.

Главы таможенных ведомств подписали меморандум о взаимодействии на период проведения Евро-2012 для обеспечения благоприятных условий перемещения товаров через границу и пересечения ее гражданами.

И.КАЛЕТНИК предложил, чтобы во время чемпионата эксперты трех стран совместно проанализировали эффективность нововведений, касающихся процедур на границе. И если они могут обеспечить, с одной стороны, качественный контроль, а с другой - быстрый пропуск через границу, то такие процедуры будут введены на постоянной основе.

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