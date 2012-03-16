Тигипко: без внесения изменений в бюджете найдется 14 млрд. грн. на социнициативы президента

Для реализации социальных инициатив Президента Украины за счет роста экономики будет привлечено 14 млрд. грн. без принятия дополнительных нормативных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что для выполнения ипотечной программы нужно 10 млрд. грн., а на выполнение социальных инициатив – 15-16 млрд. грн.

Он добавил, что перевыполнение Сводного бюджета за два месяца текущего года составило 2,2 млрд. грн., а перевыполнение доходов Пенсионного фонда – 1 млрд. грн. и в другие социальные фонды - 0,3 млрд. грн.

«Мы предполагаем, что за счет роста экономики сможем увеличить доходы примерно на 14 млрд. грн., не принимая никаких законодательных решений», -сказал С.ТИГИПКО.

Говоря о других источниках, за счет которых будут выполняться социальные обещания, вице-премьер отметил, что вместе с изменениями в бюджет нужно будет принять комплекс законов для наполнения госбюджета. В частности, по его словам, это касается перераспределения доходов от богатых к бедным.

«Я говорю в первую очередь о законе на богатство, изменении законодательства по оффшорным зонам, в том числе могут быть и инициативы относительно налогообложения полезных ископаемых», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует по итогам первого квартала внести изменения в бюджет для реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

При этом Министерство экономического развития и торговли Украины не планирует менять макропоказатели на 2012 год по итогам первого квартала.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, изменения к государственному бюджету 2012 года для реализации социальных инициатив Президента правительство Украины подготовит в начале апреля т.г.

Напомним, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.