Курс гривни к доллару в конце осени может упасть до 12-14 грн./долл. - эксперт

При самом негативном развитии событий курс гривни к доллару в конце осени может упасть до 12-14 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

«Если будет привлечено хотя бы 8-10 млрд. долл. инвестиций, то понятно, что такого давления на валюту не будет. Если этих денег не будет, а будет только 2-3 млрд. долл., это будет существенный критический фактор в данном направлении», - говорит он.

По словам П.ЖЕБРИВСКОГО, осуществление президентских инициатив также создаст давление на курс гривни по отношению к доллару США.

«При самом негативном развитии событий я оцениваю курс в районе 12-14 грн./долл. Это при самом негативном варианте. Допустим, договорятся с МВФ (о реструктуризации долга — УНИАН), это будет существенно меньше. При внешних инвестициях это будет более слабое давление на курс», - уверен депутат.

Если правительство справится с социальными выплатами, инициированными Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, то курс гривня/доллар к концу текущего года повысится на 0,1-0,2 грн., считает П.ЖЕБРИВСКИЙ.

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