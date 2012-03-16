Кабмин планирует реализовать социнициативы президента за счет средств МВФ — эксперт

Правительство намерено реализовать социальные инициативы президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за счет средств Международного валютного фонда (МВФ), а не за счет разогрева экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

«Есть просьба к МВФ сделать перекредитование на сумму 3,1 млрд. долл. (25 млрд. грн.), для того чтобы можно было, в том числе, выполнить социальные инициативы, озвученные Президентом», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

По его словам, если фонд согласится реструктуризировать долг Украины, то социальные инициативы Президента удастся выполнить без давления на гривню. В случае отказа МВФ Украина вынуждена будет «печатать гривню», подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (это коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

По словам первого заместителя Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на реализацию инициатив Президента в текущем году понадобится порядка 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.