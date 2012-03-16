Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0235-8,0260 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0260/8,0330, к 12:00 цены снизились до 8,0225/8,0260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0235/8,0260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2733/0,2737, к 12:00 цены упали до 0,2726/0,2730. К закрытию цены откатились к уровню 0,2727/0,2731. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3900 (-0,0900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3077/1,3079, а к 15:00 выросли до 1,3124/1,3126.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4965/10,5070, к 12:00 цены ушли вниз 10,4730/10,4815. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,5290/10,5360.