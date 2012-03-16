Налоговики Донецкой области увеличили поступления в госбюджет на 21%

Государственной налоговой службой Донецкой области в течение января-февраля 2012 года в государственный бюджет было собрано 3 млрд. 127 млн. грн., что на 547 млн. грн., или на 21% больше аналогичного показателя за январь-февраль прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области со ссылкой на главу областного ведомства Вадима БОНДАРЕНКО.

По его словам, в местные бюджеты, «что чрезвычайно важно для социального развития региона», поступления за два месяца по платежам, контролируемым налоговыми органами, составили 1 млрд.575 млн. грн., что на 281 млн. грн. или на 22% больше соответствующих поступлений прошлого года.

В.БОНДАРЕНКО также отметил, что «показатели, утвержденные местными советами на январь-февраль, тоже перевыполнены».

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Донецкой области на протяжении января-декабря 2011 года обеспечила поступление в бюджеты всех уровней 25 млрд. 869 млн. грн., что на 7 млрд. 46,2 млн. грн., или на 37,4%, больше по сравнению с 2010 годом.