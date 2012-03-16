Янукович заветировал закон об особенностях госнадзора по упрощенчеству

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Действие этого закона распространяется на физических лиц – предпринимателей, не зарегистрированных плательщиками налога на добавленную стоимость, деятельность которых не отнесена к высокой степени риска в соответствии с Законом Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, что предусматривает включение налога на добавленную стоимость в состав единого налога, деятельность которых не отнесена к высокой степени риска в соответствии с Законом Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Органам государственного надзора (контроля), их должностным лицам запрещается осуществлять в отношении физических лиц – предпринимателей и юридических лиц мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, не предусмотренные этим законом.

Президент отмечает, что принятый Верховной Радой Украины 23 февраля 2012 года Закон Украины «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» не может быть подписан и предлагает его отклонить.

Законом, поступившим на подпись, предусматривается вывести из сферы действия Закона Украины «Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» отношения, возникающие во время осуществления мероприятий государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного контроля качества лекарственных средств, санитарного контроля.

Такой подход, по мнению Президента, нивелирует концепцию правового регулирования, введенную Законом Украины «Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» - базовым законодательным актом, который установил общие подходы к определению правовых и организационных основ, основных принципов и порядка осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, полномочий органов государственного надзора (контроля), их должностных лиц, права, обязанности и ответственность субъектов ведения хозяйства во время осуществления государственного надзора (контроля).

В частности, согласно названному Закону исключительно законами устанавливаются: органы, уполномоченные осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности; виды хозяйственной деятельности, являющиеся предметом государственного надзора (контроля); полномочия органов государственного надзора (контроля) по остановке производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг; исчерпывающий перечень оснований для остановки хозяйственной деятельности; способ осуществления государственного надзора (контроля); санкции за нарушение требований законодательства и перечень нарушений, являющихся основанием для выдачи органом государственного надзора (контроля) предписания, распоряжения или другого предписывающего документа.

В.ЯНУКОВИЧ также отмечает, что Законы Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и «О лекарственных средствах», которые являются специальными законами, регулирующими отношения в соответствующих сферах, не содержат норм, которые бы определяли порядок, четкую и прозрачную процедуру осуществления проверок и других мероприятий контроля органами власти и их должностными лицами, права и обязанности субъектов ведения хозяйства во время осуществления такого надзора (контроля).

Таким образом, с принятием Закона, который поступил на подпись, возникнут законодательный пробел в регулировании отмеченных вопросов и предпосылки для нерегламентированного осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, государственного контроля качества лекарственных средств, санитарного контроля органами государственного надзора (контроля) в названных сферах.

По мнению главы государства, это приведет к нарушению статьи 19 Конституции Украины, по которой органы государственной власти, их должностные лица действуют только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Поэтому реализация Закона может отрицательно скажется на ведении хозяйственной деятельности в сферах, подконтрольных соответствующим органам государственного контроля, в том числе через увеличение коррупционных правонарушений.

В то же время практическое применение положений Закона приведет к снижению эффективности государственного контроля над надлежащим качеством соответствующих продукции, работ и услуг, обеспечением приемлемого уровня опасности для населения, окружающей природной среды.

Исходя из приведенного, В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным воздержаться от исключения из сферы действия Закона Украины «Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» отношений, которые возникают во время осуществления мероприятий государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного контроля качества лекарственных средств, санитарного контроля.