Минфин до конца марта определится с внешними заимствованиями - Мярковский

До конца марта Министерство финансов Украины определится по порядку и срокам осуществления внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня журналистам.

«До конца марта вы получите месседж, как мы будем двигаться в плане внешних заимствований в 2012 году», - сказал он.

По словам А.МЯРКОВСКОГО, на сегодняшний день уже ведется подготовительная работа к этому процессу и вскоре Минфин планирует начать роад-шоу.

Среди прочего, он отметил, что со стороны правительства будут сделаны все усилия для повышения суверенного рейтинга.