Минфин до конца марта определится с внешними заимствованиями - Мярковский
19:05, 16 марта 2012Финансы
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До конца марта Министерство финансов Украины определится по порядку и срокам осуществления внешних заимствований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня журналистам.
«До конца марта вы получите месседж, как мы будем двигаться в плане внешних заимствований в 2012 году», - сказал он.
По словам А.МЯРКОВСКОГО, на сегодняшний день уже ведется подготовительная работа к этому процессу и вскоре Минфин планирует начать роад-шоу.
Среди прочего, он отметил, что со стороны правительства будут сделаны все усилия для повышения суверенного рейтинга.
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