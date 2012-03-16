Президент поручил Минфину и ГНСУ обеспечить своевременное возмещение НДС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству финансов и Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) обеспечить своевременное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Это предусмотрено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

Также, до конца мая Кабинету министров и ГНСУ поручено внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании администрировании налогов, реформировать подходы и принципы деятельности органов ГНСУ, направив их на предупреждение нарушений налогового законодательства.

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