Хорошковский завтра примет участие в заседании Экономического совета СНГ

Москва. Во вторник, 20 марта, в Москве пройдет 53-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, планируется, что Украину на заседании будет представлять первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

В повестку дня заседания внесены 14 вопросов. В частности, будет рассмотрен комплекс мер по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, проект концепции либерализации рынка финансовых услуг государств СНГ.

Также будет рассмотрен вопрос создания Совета по промышленной политике государств СНГ, упразднения Межгосударственного совета руководителей министерств и ведомств по сотрудничеству в области машиностроения, присуждения премий Содружества за 2011 год за достижения в области качества продукции и услуг, создания информационно-справочной системы поддержки таможенных служб государств СНГ и другие.

Запланированы встречи В.ХОРОШКОВСКОГО с первым вице-премьером РФ Игорем ШУВАЛОВЫМ, и вице-премьером РФ по вопросам ВПК Дмитрием РОГОЗИНЫМ.

Также 20 марта перед заседанием совета пройдет Международный экономический форум «СНГ и новые форматы евразийской интеграции».

Предполагается, В.ХОРОШКОВСКИЙ прибудет в Москву сегодня в составе делегации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.