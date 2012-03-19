Котировки на сегодняшнем открытии межбанка составили 8,0250-8,0310 грн./долл.
10:30, 19 марта 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0250/8,0310 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2744/0,2748, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5535/10,5630.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3162/1,3164 (пятница — 1,3077/1,3079).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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