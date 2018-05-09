Налоговая «евроинтеграция»

Многие аналитики и бизнес-эксперты обратили внимание на то, что в последнее время Государственная налоговая служба Украины на внешнем направлении проявляет беспрецедентную активность. Послы, главы торговых и экономических миссий, бизнесмены зачастили с визитами в здание на Львовской площади.

«Что происходит и кому это нужно?», - гадают специалисты. В растерянности и сами инвесторы, которые упрекали наше государство в невнимании. Государство, как принято говорить, повернулось к ним лицом. Повернулось и пристально разглядывает, а также внимательно слушает. И теперь бизнес-сообщество пытается понять, чего им ждать в результате.

В целом ситуация складывается парадоксальная: Украину упрекают в недемократичности, плохом бизнес-климате и высоком уровне коррупции (во многом – справедливо), ставят на последние места в рейтингах, на которые ориентируются инвесторы, но… не бросают. Обещанного скептиками исхода инвесторов не происходит. Равно как не происходит и прогнозируемого оптимистами увеличения.

Ситуация застыла в шатком равновесии. Между тем, Государственная налоговая служба пытается подтолкнуть развитие событий в сторону формирования позитивного тренда. В конце прошлого года и начале года текущего ГНСУ активно «окучивала» иностранных бизнесменов и дипломатов. Настолько, что многие послы с налоговым ведомством контактировали едва ли не чаще, нежели с МИД.

В частности, в качестве «торгпредов» своих стран пересказывали руководителю ГНСУ Александру Клименко обиды бизнесменов дипломаты из США, Франции, Польши, Чехии, ряда других государств (в основном – из Европы). Примечательно, что инициатором этих встреч была как раз налоговая: напомним, Клименко в ходе одного из заседаний Кабмина и в нескольких интервью утверждал, что именно его ведомство должно быть и будет главным регулятором инвестиционного климата. Сейчас молодой чиновник пытается исправить то, что наворотили в этой сфере его старшие товарищи…

Активно ходят слухи, что в скором будущем ГНСУ готовится провести большую встречу с бизнесменами и дипломатами 45 стран ЕС и других стран, представленных в Украине крупным инвесторами. В каком формате пройдет эта встреча – пока неизвестно. Но тема разговора – понятна и неизменна. Налоговая служба попытается поднять репутацию Украины в глазах бизнес-сообщества. Инвесторы, в свою очередь, получат площадку для того, чтобы прямо высказать свои претензии.

К этому гипотетическому выяснению отношений участники подходят с разными достижениями и разным настроением. Европейцы уже, можно сказать, выбросили карты на стол: президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала во время дебатов, посвященных итогам первой двухлетки президента Януковича, озвучил мнение европейских бизнесменов, работающих в Украине. «Правительство сделало позитивные шаги для стабилизации фискальной ситуации, начало проводить реформы. Но потом этот процесс затормозился», - заявил он. При этом, по его словам, самыми проблемными являются направления, озвученные самой властью как приоритеты – дерегуляция и борьба с коррупцией. Всем этим, считает Фиала, занимаются все хуже и хуже.

Представители власти в дебатах участия не принимали. Но, видимо, примут обязательно. Во всяком случае, налоговики неоднократно демонстрировали способность отзываться на критику. Так, американская торговая палата, бывшая в оппозиции к ГНСУ и упрекавшая фискалов в неумении находить компромиссы, теперь будет в рамках общих рабочих групп помогать налоговикам в вопросам трансфертного ценообразования.

Но есть ли чем хвастать налоговой службе, если говорить об их успехах в улучшении инвестиционного климата?

Следует признать, что в последнее время (это единогласно отмечают почти все заинтересованные стороны) стало больше порядка с тяжелым для наших фискалов и бизнесменов вопросом – возмещением НДС. Раньше платили «избранным». Потом, в кризисные годы, не платили никому. Сейчас дело поставлено получше.

Европейцы на себе это ощутили. В 2010-м система работала по инерции. Это привело к тому, что из заявленных к возмещению 16,3 млрд. грн. предприятия с капиталом европейского происхождения получили только 7,4 млрд. грн. Но уже в 2011-м при общей заявке 15,4 млрд. грн. выплаты составили 16,1млрд. грн. – пошло погашение старых долгов. В начале 2012-го при суммарной заявке в 3 млрд. предприятия с европейской «пропиской» получили 3,6 млрд. Таким образом, наглядные улучшения в администрировании налога на добавленную стоимость неоспоримы. Вопрос только в том, станет ли это катализатором снижения недовольства иностранцев отечественными условиями ведения бизнеса.

Пока, правда, «в работе» находится гораздо больше инициатив по работе с инвесторами, чем завершенных проектов с ясными и четко измеримыми результатами. Среди последних идей широко обсуждается в экспертной среде предложение главы ГНСУ разработать для Украины национальный Индекс инвестиционной активности. «Дело в том, что существующие рейтинги – международные. Эти индексы показывают глобальный срез деловой активности… Надо четко отдавать себе отчет в том, что они имеют ограниченную сферу применения. Украине необходима четкая политика, которая поможет привлекать новые инвестиции. А помочь в решении этого вопроса может своевременное получение объективной информации», - объяснил смысл этого начинания руководитель ГНСУ Александр Клименко в одном из своих интервью.

По замыслу, социологический центр (какой – пока неизвестно), будет «снимать» информацию дважды в год, формируя национальный рейтинг. На основании этих сведений, обещают в налоговой, работа ГНСУ будет перестраиваться так, чтобы минимизировать имеющиеся трудности в деятельности предпринимателей. Иностранным инвесторам обещают особое внимание.

Пока бизнесмены из стран ЕС присматриваются и раздумывают, не спеша бросаться в гостеприимные объятия украинского государства, рвение и успехи отечественного фискального ведомства положительно оценивают европейские мытари. Наиболее сильные связи украинские налоговики установили с коллегами из Нидерландов и Франции. Кроме того, украинские новации в борьбе с «конвертационными центрами» и другими махинациями при налогообложении берут на вооружение налоговые органы Словакии.

Голландцы же, отмечая прогресс ГНСУ, приглашают наших мытарей к участию в международном сотрудничестве в части противодействия отмыванию «грязных» денег, и рабочий план совместной работы на 2012 год главный упор делает как раз на этом. «Я думаю, выполнение нашего плана на 2012 год позволит усилить международные аспекты нашего сотрудничества, в частности, те, что касаются трансфертного ценообразования, налогообложения транснациональных компаний и противодействия отмыванию средств», - отметил директор службы финансовых расследований Налоговой и таможенной администрации Нидерландов Ханс Ван дер Влист во время недавней встречи с руководством ГНСУ.

....На заре независимости молодой украинский бизнес, развивавшийся на приватизированных производственных мощностях, пустили на европейские рынки под обещания создать совместимую с Европой налоговую систему. Этот пункт присутствует почти во всех международных соглашениях, наряду с запретом на двойное налогообложение и взаимными обязательствами о защите инвестиций. Поэтому пока ничего сенсационного не происходит – налоговая служба делает то, что, вообще-то, должны были сделать их предшественники еще в 1992 году. Но все же «лучше поздно, чем никогда».

Федор Осенний