«Живые деньги!» — приятный сюрприз от «FOREX MMCIS group»

На протяжении нескольких лет профессия «трейдер» является одной из наиболее популярных в СНГ. Сотни тысяч людей хотят присоединиться к числу тех, кто достойно зарабатывает на валютных операциях. А этой весной стать трейдером можно на весьма выгодных условиях.

Так, совсем недавно ведущий брокер «FOREX MMCIS group» объявил о запуске уникальной акции «Живые деньги!».

С 15 марта по 15 апреля 2012 года каждый, кто откроет и пополнит счет в компании, гарантированно получает приветственный подарок на первый депозит — 20 реальных долларов.

Стоит отметить, что интерес к акции уже за первые дни ее проведения превзошел все ожидания организаторов, и это оправданно. Ведь за всю историю валютной торговли подобных акций действительно не было.

Для того чтобы получить подарок от брокера, нужно лишь зарегистрироваться на сайте компании «FOREX MMCIS group» и пополнить свой торговый счет наиболее удобным способом. После этого 20 «живых» долларов будут начислены на депозит. «Живых» — потому что деньги эти, в отличие от стандартного приветственного бонуса, доступны для снятия сразу же.

Согласно условиям акции, участники могут распорядиться подарочными средствами по своему усмотрению — использовать для торговли на Форекс или сразу же вывести эту сумму без каких-либо ограничений. Главное — эти деньги реальные, они станут первой прибылью, которую трейдер получит, сотрудничая с «FOREX MMCIS group».

По мнению независимых экспертов, акция «Живые деньги!» от «FOREX MMCIS group» — уникальная возможность не только получить безвозмездно 20 долларов, но и оценить все преимущества торговли на Форекс. ®