Госдолг Украины составляет 59,48 млрд. долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2012 года составил 475 млрд. 216 млн. 664,23 тыс. грн., или 59 млрд. 478 млн. 661,83 тыс. долл., что на 0,4% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 января 2012 г. составил 301,16 млрд. грн. (63,37% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,7 млрд. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 174,06 млрд. грн. (36,62%), или 21,78 млрд. долл.

Государственный долг Украины на конец января 2012 г. составил 358,57 млрд. грн. (75,45%), или 44,88 млрд. долл. Государственный внешний долг составил 196,69 млрд. грн. (41,39%), или 24,62 млрд. долл. Государственный внутренний долг составил 161,88 млрд. грн. (34,06%), или 20,26 млрд. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 116,65 млрд. грн. (24,55%), или 14,6 млрд. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 104,47 млрд. грн. (21,98%), или 13,08 млрд. долл.; гарантированный внутренний долг – 12,18 млрд. грн. (2,56%), или 1,52 млрд. долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд. грн.