ГНСУ рассчитывает полностью ликвидировать задолженность по НДС в 2012 году

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) рассчитывает в текущем году ликвидировать задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 1 января т.г., долг государства перед предприятиями по возмещению НДС составил 4,5 млрд. грн. В течение 2008-2009 гг. этот показатель постоянно увеличивался и на начало 2010 г. составил 21,8 млрд. грн.

В последующем долг сокращался: на начало 2011 г. – 11,1 млрд. грн.; на начало 2012 – 4,5 млрд. грн.

В текущем году предполагается ликвидировать задолженность полностью.

В ГНСУ также напомнили, что по итогам 2011 года объем возмещенного НДС составил 42,8 млрд. грн.

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