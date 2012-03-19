На межбанке торги закрылись котировками 8,0235/8,0280 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0250/8,0310, к 12:00 цены снизились 8,0235/8,0265. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0235/8,0280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2744/48, к 12:00 цены понизились 0,2742/46. К закрытию цены выросли 0,2745/49. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2225 (-0,1675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3145/85. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5535/10,5630, к 12:00 цены повысились 10,5555/10,5635. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5585/10,5685.