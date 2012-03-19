Экономика Португалии может пойти по пути Греции – инвесторы

Экономика Португалии может серьезно пошатнуться к концу года, пойдя по пути Греции.

Как сообщает Reuters, об этом заявил исполнительный директор крупнейшего облигационного фонда PIMCO Мохаммед ЭЛЬ-ЭРИАН.

На вопрос журнала о том, ждет ли он, что Португалия станет следующей Грецией к концу этого года, он сказал: "Да, к сожалению, это будет иметь место".

Экономика Португалии, согласно прогнозам, сократится на 3,3% в этом году, что станет наиболее сильной рецессией с 1970-х годов, так как правительство реализует меры жесткой бюджетной политики в рамках соглашения с ЕС и МВФ о предоставлении Лиссабону 78 млрд. евро финансовой помощи.

М.ЭЛЬ-ЭРИАН, также занимающий должность одного из главных инвестиционных управляющих PIMCO, сказал, что первой программы помощи Португалии будет недостаточно, что побудит ее вновь обратиться к ЕС и МВФ, как это произошло в случае с Грецией.

Исполнительный директор PIMCO сообщил также, что этот год покажет, распадется ли еврозона или станет меньше, но сильнее. Первый вариант, при этом, "менее вероятен, но, безусловно, не исключен".

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