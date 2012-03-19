Эксперты ожидают роста госдолга Украины из-за высоких цен на энергоносители

Снижение темпов экономического роста в условиях высоких цен на импортируемый российский газ может привести к росту государственного долга Украины в 2012 году до 39-40% валового внутреннего продукта с нынешнего уровня в 35,4%, считают аналитики украинских инвестиционных компаний.

«Я думаю, что в текущем году этот показатель отношения госдолга к ВВП будет ухудшаться, возможно, до 39-40%, потому что есть риск снижения темпов экономического роста, а цены на импортные энергоносители находятся на высоком уровне», - сказал руководитель аналитического департамента инвесткомпании «Инвестиционный капитал Украина» Александр ВАЛЬЧИШЕН.

Ранее УНИАН сообщил о росте госдолга Украины на 31 января 2012 года до 59,478 млрд. долл., что на 0,4% превысило показатель на конец 2011 года. Внешний прямой долг при этом вырос на 0,5%, до 24,618 млрд. долл., а внутренний - на 0,3%, до 20,261 млрд. долл.

При этом правительство с начала текущего года не выходило на внешние рынки заимствований, но проводит регулярные аукционы по размещению облигаций госзайма.

За 2011 год госдолг Украины вырос примерно на 9% после увеличения на 36,4% в 2010 году.

По оценкам аналитиков украинских инвестиционных компаний, отношение госдолга к ВВП Украины за январь увеличилось с 31 декабря 2011 года всего на 0,2%, до 35,4%. В это же время, по сравнению с началом 2011 года произошло существенное улучшение: в конце января прошлого года отношение госдолга к ВВП находилось на уровне 39%. Украина добилась этого благодаря экономическому росту на 5,2% в 2011 году по сравнению с увеличением ВВП на 4,2% в 2010 году.

В текущем году эксперты прогнозируют снижение темпов экономического роста до 1,0-3,5%. Правительство по оптимистическому сценарию рассчитывает на рост ВВП на уровне 5,0%, а по пессимистическому – на 3,9%.

Замедление экономического роста накладывается на высокие цены на нефть и газ на мировом рынке, в связи с чем увеличивается дефицит государственного энергохолдинга «Нафтогаз», продающего газ населению по цене ниже себестоимости. Власти уже предупредили, что в условиях приближающихся парламентских выборов повышать газовые тарифы не будут.

«Фискальный дефицит в этом году ожидается, по крайней мере, не меньшим, чем в 2011 году: идут социальные инициативы к выборам и идет рост дефицита «Нафтогаза». Это происходит потому, что нефть на мировых рынках дорогая, и она будет больше 100 долларов за баррель. Это означает, что цена за импортный газ будет более 400 за тысячу кубометров», - сказал А.ВАЛЬЧИШЕН.

«Если соглашение с Россией не будет изменено, то дефицит «Нафтогаза» увеличится в текущем году по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Чтобы покрыть дефицит «Нафтогаза», правительство будет выпускать для его капитализации ОВГЗ», - добавил аналитик.

В настоящее время цена на российский газ определяется по формуле, которая привязывает его к цене на другие виды топлива. В первом квартале Украина платит РФ за тысячу кубометров 416 долларов.

Высокие цены на газ вынуждают Украину в 2012 году сократить импорт российского газа до около 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году.

Несмотря на сокращение импорта этого топлива, власти пытаются поддержать «Нафтогаз Украины».

«Недавний выпуск ОВГЗ на сумму 6 миллиардов гривен для финансирования структурного дефицита НАК «Нафтогаз Украины» вероятно увеличит размер государственного долга по итогам марта. Если украинским властям не удастся договориться о снижении цены на газ с Россией, «Нафтогаз» будет по-прежнему требовать значительной финансовой поддержки со стороны государства», - сказала главный экономист инвесткомпании DragonCapital Елена БЕЛАН.

Однако, в отношении общего размера госдолга Украины в 2012 году Е.БЕЛАН более оптимистична.

«Мы прогнозируем, что совокупный дефицит сектора госуправления и НАК «Нафтогаз Украины» составит 4,4% ВВП в текущем году (около 8,0 миллиардов долларов), а государственный долг на конец 2012 года останется на уровне 36% ВВП, что соответствует прошлогоднему показателю», - сказала она.

Аналитики отмечают, что по показателю соотношения госдолга к ВВП Украина пока находится в выигрышной позиции по сравнению с многими другими странами мира, обремененными долгами.

Справка УНИАН. В 2011 году правительство Украины трижды осуществляло внешние заимствования: в январе доразместило годовые бонды на 100 миллионов долларов, в феврале выпустила евробонды на 1,5 млрд. долл. с погашением в 2021 году под 7,95% годовых, а в июне – выпустило пятилетние евробонды на сумму 1,25 млрд. долл. с купоном 6,25 %.

В текущем году правительство планирует разместить внешние облигации на 3,5 млрд. долл. при общем объеме выплат по внешнему госдолгу на уровне 5,3 млрд. долл. с учетом обязательств перед Международным валютным фондом.

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