НБУ отозвал генеральную валютную лицензию у ликвидируемого "Инпромбанка"

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную валютную лицензию у "Инпромбанка" (Харьков).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

"В соответствии с распоряжением НБУ от 16 марта 2012 года №141-генеральная лицензия от 22 ноября 2011 года №68 на осуществление ПАО "Инновационно-промышленный банк" валютных операций отозвана", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №72 от 29 февраля со 2 марта 2012 года отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации ОАО "Инновационно-промышленный банк" (Инпромбанк).

Справка УНИАН. "Инпромбанк" (г. Харьков) основан в 1993 году.