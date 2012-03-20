Азаров заявляет об усилении борьбы с коррупцией и рейдерством в Украине

В Украине усилены мероприятия по борьбе с коррупцией и рейдерством.

Как сообщает департамент информации и связей с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 19 марта во время встречи с экс-министром иностранных дел Великобритании Малкольмом РИФКИНДОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что в Украине значительно расширены права антикоррупционного комитета: он будет работать при Совете национальной безопасности и обороны Украины под руководством секретаря СНБО Андрея КЛЮЕВА.

Кроме того, по словам премьер-министра Украины, принято решение, что при правительстве межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконному захвату и поглощению предприятий будет возглавлять первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Глава правительства также сообщил, что за коррупционные преступления за последние два года в Украине привлечено к ответственности больше чиновников, чем за все 20 лет независимости.

«И эта работа будет продолжена», - заверил премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Н.АЗАРОВ во время встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине, заявил, что в Украине снизился уровень коррупции.