Торги на межбанке открылись котировками 8,0250/8,0290 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0250/8,0290 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2748/0,2752, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6080/10,6150. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3162/1,3164.

В понедельник, 19 марта, Нацбанк на рынок не выходил.