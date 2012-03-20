КС разрешил чиновникам не обнародовать свои расходы

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» об обнародовании государственными служащими и чиновникам своих расходов с 1 июля по 31 декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Конституционного Суда заместитель председателя КС Сергей ВИНОКУРОВ сообщил, что такое решение было принято судом 13 марта текущего года.

Согласно обнародованному решению КС, госслужащие и депутаты подают декларации в 2012 году по «установленным действующим законодательством формам и порядку».

Вместе с тем, по информации С.ВИНОКУРОВА, КС признал конституционным запрет согласно п.2 ч.1 ст.7 данного закона, входить госслужащим и депутатам в состав органов управления предприятий или организаций с целью получения прибыли.

В то же время КС признал не отвечающим Конституции Украины положение данного закона о запрете лицам принимать участие в общих собраниях предприятий или организаций, имеющих целью получение прибыли.

Как сообщал УНИАН, 53 народных депутатов внесли в КС представление относительно конституционности пункта 2 части первой статьи 7, пункта 2 раздела VIII „Заключительные и переходные положения“ Закона „О принципах предотвращения и противодействия коррупции“.

В соответствии с данным законом, лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещается входить в любые органы управления предприятия, которое имеет целью получение прибыли.

В предыдущем законодательном регулировании мер, направленных на предотвращение и противодействую коррупции, речь шла лишь о запрещении соответствующим лицам входить в правление и другие исполнительные органы субъекта хозяйствования.

Действующим законом предусмотрен и запрет принимать участие в общем собрании субъекта хозяйствования.

Авторы ходатайства утверждают, что по норме закона (пункт 2 части первой статьи 7) возможность лица занимать должности, перечисленные в пункте 1 части первой статьи 4 закона, фактически ставится в зависимость от наличия у него корпоративных прав, а также ограничивается возможность этих лиц осуществлять свои корпоративные права.

Согласно части 1 статьи 12 закона лица, уполномоченные на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать по месту работы (службы) декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год по установленной данным законом форме.

Субъект права на конституционное представление оспорил и положение пункта 2 раздела VІІІ „Заключительные и переходные положения“ закона, по которому в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год сведения о расходах предоставляются со дня вступления в силу данного закона, поскольку указанному положению предоставляется обратное действие во времени.