Вышла английская версия анимационного фильма о налогах «Город мечты»

Вышла английская версия анимационного фильма «Город мечты», в котором украинским детям рассказывают о налогах и их значение для общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Мультфильм с английским дубляжом размещен в свободном доступе на YouTube, его можно посмотретьТУТ .

Кроме того, украинские налоговики передадут копии новой версии фильма своим коллегам из европейских стран - в рамках международного сотрудничества по формированию налоговой культуры.

Напомним, «Город мечты» впервые вышел на экраны 15 ноября 2011 на украинском и русском языках. Фильм транслировался по телевидению и демонстрировался школьникам в кинотеатрах, а также был выложен в сеть для свободного просмотра.

Только с помощью сервиса YouTube «Город мечты» посмотрели более 420 тыс. зрителей. При этом русскоязычная версия оказалась популярнее - 250 тыс. просмотров (русский мультфильм посмотрели соответственно 170 тыс. пользователей интернет).

«Город мечты» - это экранизация сказки белорусской писательницы Людмилы Богдановой «О работе налогового инспектора Тараса Лелеко». Писательница победила на конкурсе, организованном Государственной налоговой службой и получила право на съемки фильма по собственному произведению.

По рекомендации детских психологов во время съемок использовалась традиционная «рисованная» анимация, и в фильме нет ни одного компьютерного спецэффекта.