Азаров ожидает снижения кредитных ставок благодаря уменьшению инфляции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает снижения кредитных ставок в результате снижения инфляции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на съезде УСПП по случаю 20-летия организации.

«Если мы удержим инфляцию на уровне 5-6%, значит, учетные ставки по рефинансированию банков снизятся и снизятся, естественно, ставки по кредитованию промышленности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает снижения ставки банковских кредитов до 10% в результате снижения инфляции до 4%.

Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ заявил, что среднегодовая инфляция в Украине в 2012 году ожидается на уровне 4%.

По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.