ВР утвердила свою смету расходов на 2012 год в размере 869 млн. грн.

Верховная Рада приняла постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 народный депутат из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Непосредственно на заседании парламента этот вопрос не обсуждался, никакие цифры не назывались. Постановление было проголосовано без всяких обсуждений.

Как сообщил в интервью журналистам председатель Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир МАКЕЕНКО, сметой предусмотрены расходы в сумме 869 млн. грн. По его словам, из них 785 млн. – это общий фонд, а около 85 млн. – это специальный фонд.

В.МАКЕЕНКО сообщил, что на осуществление законодательной деятельности ВР предусмотрено около 460 млн. грн., а расходы на оплату труда с начислениями для народных депутатов, в том числе их помощникам и консультантам, составляют около 279 млн. грн.

Он отметил, что на проживание народных депутатов предусмотрено около 20 млн. грн., а на выступления в СМИ – 2,5 млн. грн.

Также председатель Регламентного комитета отметил, что в смете предусмотрены 5 млн. грн. для уплаты взносов в международных организациях, а для Управления делами предусмотрены 179 млн. грн.

Кроме того, по данным В.МАКЕЕНКО, 8 млн. 700 тыс. грн. предусмотрены для института законодательства, 1 млн. 600 тыс. грн. - на столовую. По его словам, для дирекции телепрограмм предусмотрены 12 млн. грн., для газеты «Голос Украины» - 14 млн. 700 тыс. грн., для журнала «Віче» - 3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году смета расходов ВР составляла 850 млн. грн.