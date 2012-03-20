Парламент упростил процедуру госзакупок высшими учебными заведениями

Верховная Рада Украины упростила процедуру закупок товаров, работ и услуг высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Закон Украины “Об осуществлении государственных закупок” проголосовал 331 народный депутат из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе закрепляется норма о неприменении процедуры тендерной закупки к приобретению (закупке) товаров, работ и услуг за счет собственных средств высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. То есть, университетам предоставляется возможность без тендерных ограничений использовать собственные поступления, заработанные самими университетами.