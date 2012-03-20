Банковская система увеличила прибыль в 6 раз — до 1,2 млрд. грн.
14:30, 20 марта 2012Финансы
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Банковская система Украины по итогам января-февраля 2012 года получила прибыль в 1,2 млрд. грн. - в 6 раз больше, чем годом ранее (0,2 млрд. грн.).
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.
Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 3,1% - до 23,1 млрд. грн., расходы — уменьшились на 1,5%, до 21,9 млрд. грн.
Справка УНИАН.Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.
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