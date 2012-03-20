Валовой внешний долг Украины в 2011 году вырос на 7,6% - до 126,2 млрд долл

Валовой внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% (в т.ч. в 4-м квартале - на 2,5%) - до 126,236 млрд. долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, в 2011 году уровень валового внешнего долга Украины сократился до 76,6% ВВП по сравнению с 85% на начало года.

Внешний долг органов государственного управления за год вырос на 3,6% (в т.ч. за 4-й квартал сократился на 3%) - до 25,874 млрд. долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования в 2011 году сократился на 0,3% (в т.ч. в 4-ом квартале — на 1,7%) - до 7,487 млрд. долл., банков — на 10,4% (на 3%) - до 25,198 млрд. долл.

Внешний долг других секторов экономики увеличился на 19%, а в 4-м квартале — на 8%, до 60,557 млрд. долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) за 2011 год увеличился с 5,893 млрд. долл. до 7,120 млрд. долл., в т.ч. в 4-м квартале рост составил 4%.

В структуре валового внешнего долга по первоначальному сроку погашения удельный вес краткосрочного долга вырос за год с 21,8% до 25,9%.

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2011 года остается доллар США — 71,9% валового объема долга (на начало года — 70,4%). Доли обязательств в евро и российских рублях на конец 2011 года составляли соответственно 10,2% и 2,2%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ за 2011 год сократился с 13,9% до 12,8%. Доля внешней задолженности в национальной валюте остается незначительной — 2,2% валового объема долга.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец 2011 года составил 56,8 млрд. дол. (45,0% общего объема валового внешнего долга Украины).

За 2011 год внешний долг, подлежащий уплате в течение следующих четырех кварталов, вырос на 6,6 млрд. долл. Увеличение его объемов произошло из-за наращивания краткосрочных обязательств по первоначальному сроку погашения (главным образом обязательств по торговым кредитам на 3,9 млрд. долл. вследствие расширения внешнеторгового оборота Украины) и учета объемов погашения кредита МВФ в течение 2012 года (на 3,5 млрд. долл. США).

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2010 году увеличился на 13,5%, или на 13,9 млрд. долл. США, – до 117,345 млрд. долл. США (85,7% от ВВП).

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