Госдума РФ ратифицировала договор о ЗСТ в рамках СНГ

Госдума России ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Документ обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости».

Соглашение подписали 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге восемь стран СНГ - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Украина.

Наряду с типичными для такого рода соглашений положениями об отмене импортных пошлин, в договоре предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования.

Договор заменит ныне действующие между государствами - участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.

По оценкам экспертов, в рамках зоны свободной торговли общий объем торгового обмена между странами-"подписантами" увеличится более чем вдвое. В частности, снятие ограничений на поставки разнообразной продукции из стран-"подписантов" в РФ может, по ряду оценок, примерно на треть сократить импорт Россией той же, причем более дорогостоящей, продукции из дальнего зарубежья. В частности, это многие трубопрокатные изделия, хлопок, шерсть, кожсырье, а также говядина, баранина, плодоовощи, продукты их переработки.

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