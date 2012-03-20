Фонд гарантирования вкладов намерен закупить три легковых авто почти за 1 млн. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины намерен купить три легковых автомобиля общей стоимость 956,869 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда об акцепте предложения, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В частности, у ООО «ВиДи Автострада» Фонд намерен приобрести два автомобиля Toyota Camry 2,5 Dual VVTi стоимостью 321,425 тыс. грн. и 266,644 тыс. грн., у ООО «Атлант-М Днепровская набережная» - Volkswagen Caravelle 2.0 TDI за 368,8 тыс. грн.

Предложение компаний акцептировано 16 марта, стороны планируют заключить соответствующие договоры до 13 апреля т.г.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.