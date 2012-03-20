ВР планирует разрешить упрощенцам платить единый взнос ежеквартально

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в Закон Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 304 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается конкретизировать сроки уплаты единого взноса физическими лицами-предпринимателями, которые выбрали упрощенную систему налогообложения. Предусматривается уплата единого взноса ежеквартально. При этом представление отчетности предлагается оставить один раз в год.